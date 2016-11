"Lille ontslaat trainer Antonetti"

Door: redactie

22/11/16

Frédéric Antonetti. © photo news.

Frédéric Antonetti is ontslagen als trainer van Lille, meldden verschillende Franse media vanavond. De 55-jarige coach was net een jaar aan de slag bij de ploeg uit de Franse Ligue 1 en verlengde recentelijk nog zijn contract tot de zomer van 2020.

Antonetti leidde Lille afgelopen seizoen naar de vijfde plaats, maar dit seizoen vallen de prestaties tegen. Zo ging de formatie uit Noord-Frankrijk al in de voorrondes van de Europa League ten onder en wist Lille in de competitie slechts drie keer te winnen. De ploeg staat daardoor pas op de negentiende plek in de stand.



De taken van Antonetti worden voorlopig overgenomen door zijn assistent Patrick Collot.