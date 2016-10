Nukkige MLS-ster Didier Drogba veroorzaakt relletje bij club van Laurent Ciman

Door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 11u44

© ap.

Met een sterspeler moet je al eens voorzichtig te werk gaan, hem wat in de watten leggen en hem vooral niet te veel tegen de schenen schoppen. Geen goeie werkwijze? We zouden het toch wel aanraden bij Didier Drogba. De Ivoriaanse spits weigerde namelijk om in actie te komen voor zijn club Montreal Impact toen hij te horen kreeg dat hij op de bank moest starten.

De intussen 38-jarige ex-spits van Chelsea is dé grote ster bij de Canadese club van onze Rode Duivel Laurent Ciman. Maar voor de match tegen Toronto toonde hij zich van zijn meest nukkige kant. De iconische speler van Montreal liet zijn coach Mauro Biello serieus in de steek, gelukkig kon het team van Ciman zonder Drogba nog een 2-2 uit de brand slepen. Meteen ook goed voor een plaats in de play-offs van de MLS trouwens. Het grote voorbeeld van Romelu Lukaku bakte het trouwens wel heel erg bruin want hij daagde zelfs gewoon niet op in het Saputo Stadium of Stade Saputo van zijn club. Aanvankelijk werd er nog een smoesje verzonnen over een rugblessure, maar na de match kwam de spreekwoordelijke aap dan toch uit de mouw.