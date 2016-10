"Ik kan mijn ogen niet van Carrasco afhouden. De speler Met De Meest Authentieke Stijl Ter Wereld"

Door: Jan Mulder

17/10/16 - 11u55

© Photo News.

COLUMN JAN MULDER In zijn wekelijkse column op maandag voor HLN.be ziet Jan Mulder dat er dit weekend opnieuw een scheidsrechter flagrant de mist inging, ditmaal tot woede van heel Lokeren, zonder dat een videoref die beslissing eventueel kon terugdraaien. Maar is die videoref wel voor morgen, zoals de Pro League beweert? De Nederlandse topanalist heeft zijn twijfels. Mulder heeft het ook over de mogelijke oprichting van een Atlantic League en over Yannick Carrasco. Een passage over die laatste hieronder, de hele column lees je op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef hier vier weken lang voor twee euro.