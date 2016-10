Bongonda lijdt zware nederlaag met Celta, Leya Iseka wint met Marseille

Théo Bongonda ging met Celta zwaar onderuit op het veld van Villarreal. © afp.

Celta de Vigo heeft op de achtste speeldag van de Primera Division een zware 5-0 nederlaag geleden bij Villarreal. Théo Bongonda speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers.

Villarreal drukte het gaspedaal meteen stevig in en Soriano zette nog voor het eerste kwartier voorbij was al twee keer de netten bol. Vervolgens maakten Bakambu, een owngoal van Wass en een treffer van Trigueros het verdict voor Celta nog iets pijnlijker. Celta-verdediger Gomez liep in het slot nog tegen een tweede gele kaart aan. Villarreal blijft vijfde in de stand, Celta kampeert op een teleurstellende twaalfde stek.



Aaron Leya Iseka boekte met Olympique Marseille op de negende speeldag van de Ligue 1 zijn derde overwinning. Tegen FC Metz volstond een vroege goal van Gomis om de drie punten veilig te stellen. Leya Iseka viel na 64 minuten in bij l'OM. William Vainqueur (ex-Standard) werd twintig minuten voor tijd gewisseld. Marseille klimt in de stand naar de twaalfde plek, Metz doet één plaatsje beter.