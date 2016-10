Ronaldinho gaat opnieuw aan de slag bij Barcelona

Bavo Boutsen

16/10/16 - 21u37 Bron: Instagram Ronaldinho; Daily Mail

Ronaldinho, in een nog niet zo gek ver verleden een van de beste voetballers ter wereld, treedt opnieuw in dienst bij Barcelona. De Braziliaan zal een functie als wereldwijd ambassadeur op zich nemen.

De Braziliaanse superster van weleer voetbalde tussen 2003 en 2008 voor de Catalanen. In 198 wedstrijden scoorde hij 91 keer en won er twee titelts en de Champions League. In 2005 kreeg de frivole dribbelaar ook de Guden Bal. Nu keert hij dus terug naar Camp Nou. Dit keer wel niet als speler, maar als als zogenaamde globale ambassadeur.



De 36-jarige Ronaldinho verliet deze zomer zijn Braziliaanse club Fluminese en is sindsdien vrij. Nu zal hij de club bijstaan om zich verder te ontwikkelen en nieuwe markten aan te spreken. Hij bevestigde het nieuws zelf via zijn instagram-account.



De wereldkampioen van 2002 voetbalde eerder deze week in Rome - samen met onder andere Totti en Maradona - mee in de "wedstrijd voor de vrede", een erg druk bijgewoonde wedstrijd voor het goede doel op initiatief van paus Franciscus. Daarna vloog hij door naar Spanje, om er zijn contract verder te bespreken. Ronaldinho maakt ook nog deel uit van het 'FCB Legends'-initiatief. Hierbij proberen oud-iconen als Xavi, Rivaldo, Puyol en Eto'o het merk Barça verder te promoten in allerlei activiteiten wereldwijd.