Breel Embolo (Schalke 04) is 4 tot 6 maanden buiten strijd

Door: redactie

16/10/16 - 15u06 Bron: Belga

© epa.

Schalke 04-aanvaller Breel Embolo (19) is vandaag met succes geopereerd. In het ziekenhuis kwam aan het licht dat hij naast zijn enkel ook zijn kuitbeen gebroken heeft. Het Zwitsers toptalent kijkt aan tegen een revalidatie van vier tot zes maanden, zo meldt de club uit de Bundesliga.

Embolo liep de blessure gisteren op in het competitieduel bij Augsburg (1-1). Na een tackle van Konstantinos Stafylidis kwam de Zwitserse international slecht neer. Hij werd in de 24e minuut vervangen door Klaas-Jan Huntelaar en meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek de breuk gecompliceerd.



"Deze blessure heeft heel Schalke gechoqueerd. We hebben allen gezien hoe Breel zich als jonge speler in korte tijd tot een erg belangrijke pion heeft ontwikkeld", aldus technisch directeur Christian Heidel.



Schalke 04 staat na zeven wedstrijden met vier punten op de 16e plaats in de Bundesliga.