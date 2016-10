Gillet helpt Nantes aan zege in vroege degradatietopper

Door: redactie

Guillaume Gillet. © afp.

FC Nantes heeft vandaag op de negende speeldag van de Ligue 1 een 1-2 zege geboekt bij Lorient. Guillaume Gillet speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers en scoorde het tweede doelpunt. Het was voor Gillet en co de eerste zege sinds midden augustus.

Na de openingstreffer van Bammou (42.) verdubbelde Gillet (74.) diep in de tweede helft de bezoekende voorsprong. Lavenant (80.) kon nog tegenscoren voor Lorient, maar daar bleef het bij. Nantes klimt door de zege naar de twaalfde plaats, Lorient staat negentiende en voorlaatste.



Anthony Vanden Borre pakte met Montpellier in een spektakelmatch de drie punten tegen Caen (3-2). Ninga (2. en 77.) kroonde zich met twee doelpunten tot matchwinnaar. Tussendoor scoorde ook Mounie (65.) nog voor de thuisploeg. Bij de bezoekers kwamen de doelpunten van Yahia (8.) en ex-Standard-spits Ivan Santini (69.). Anthony Vanden Borre werd twaalf minuten voor tijd naar de kant gehaald. Montpellier springt in de stand over Caen naar de veertiende plaats.



Bram Castro griste met Heracles op de negende speeldag van de Eredivisie verrassend een puntje mee op bezoek bij PSV (1-1). Nadat Samuel Armenteros (ex-Anderlecht) de Heraclieden na 40 minuten aan de leiding hielp, scoorde PSV via Pereiro (41.) meteen tegen. Daar bleef het echter bij voor de Eindhovenaren, die zo in de stand derde blijven. Heracles kampeert op een dertiende stek.



Jordy Croux slaagde er met Willem II, ondanks twee assists, niet in de drie punten mee te graaien bij het Sparta van Loris Brogno. Twee goals van Sol (42. en 65.), telkens op aangeven van Croux, brachten de bezoekers op een dubbele voorsprong. Maar dankzij doelpunten van Goodwin (69.) en Verhaar (90.) pakte Sparta alsnog een punt. Loris Brogno werd bij de thuisploeg net voor het uur naar de kant gehaald. Bij de bezoekers speelden Derrick Tshimanga en Funso Ojo de hele partij, Jordy Croux werd een minuut voor tijd naar de kant gehaald voor Dries Wuytens. Ook Bruno Andrade (ex-STVV) mocht nog invallen bij Willem II. De Tilburgers staan in de stand teleurstellend vijftiende, Sparta is achtste.



Sebastien Locigno leed met promovendus Go Ahead Eagles een kansloze 3-0 nederlaag op het veld van FC Utrecht. Troupee (42.), Strieder (53.) en Zivkovic (65.) zorgden voor de doelpunten. Locigno werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. De Eagles staan veertiende in de Eredivisie.



Luis Pedro Cavanda boekte op de zevende speeldag van de Turkse Super Lig met Galatasaray een 0-1 zege bij Genclerbirligi. Bruma maakte na dertien minuten al de enige treffer van de avond en bezorgde Galatasaray-coach Jan Olde Riekerink (ex-AA Gent) zo de drie punten. Cavanda mocht na 52 minuten invallen bij de bezoekers. Galatasaray klimt in de stand opnieuw naar de tweede plaats.