Carrasco met hattrick weer de grote man in monsterzege Atlético Madrid

video Yannick Carrasco heeft zijn bloedvorm vandaag nog maar eens bevestigd. De Rode Duivel scoorde tegen rode lantaarn Granada maar liefst drie keer en had zo een groot aandeel in de 7-1 pandoering.

Bij de Rode Duivels maakte Carrasco indruk en die lijn trekt hij nu gewoon door in Spanje. Onze landgenoot wiste in het eigen Vicente Caldéron de verrassende openingstreffer van Cuenca uit - zijn eerste van het seizoen in de competitie - en duwde daarna op slag van rust de 2-1 op het scorebord.



Na de pauze gingen Atlético Madrid en Carrasco verder op hun elan. De Rode Duivel scoorde op het uur zijn hattrick. Gaitan (2x), Correa en Tiago legden nadien de 7-1 eindscore vast. Carrasco zette met een assist op de 5-1 zijn predikaat van 'Man van de Match' nog wat luister bij.



Door de zege blijft Atlético Madrid op kop in de Primera Division. Real Madrid krijgt straks de kans om naast de stadsrivaal te komen. Daarvoor moet het wel winnen bij Real Betis.