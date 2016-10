Vrees voor zware blessure bij Alderweireld

Toby Alderweireld. © photo news.

Tottenham Hotspur moet het mogelijk enkele weken stellen zonder Toby Alderweireld. De Rode Duivels blesseerde zich (zwaar?) in de match tegen West Bromwich Albion en moest zelfs van het veld gedragen worden.

Momenteel is nog niet duidelijk hoe zwaar de blessure van Alderweireld is, maar dat de centrale verdediger op een brancard het veld verliet, is geen goed teken.



Toch viel er ook goed nieuws te rapen bij de Spurs. Moussa Dembélé maakte zijn rentree na enkele weken blessureleed en viel in. De wedstrijd op White Hart Lane eindigde op 1-1 na goals van Rode Duivel Nacer Chadli en Dele Alli.