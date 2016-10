Aubameyang topfavoriet om zichzelf op te volgen als Afrikaans Voetballer van het Jaar

Door: redactie

15/10/16 - 17u28 Bron: Belga

Pierre-Emerick Aubameyang. © ap.

De Afrikaanse Voetbalconfederatie (CAF) heeft vandaag een lijst met dertig genomineerden bekendgemaakt voor de verkiezing van de Afrikaanse Voetballer van het Jaar. De Gabonese aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) is de topfavoriet om zichzelf op te volgen.

Vorig jaar haalde Aubameyang het van de Ivoriaan Yaya Touré, die toen voor het eerst in vier jaar de trofee niet in ontvangst mocht nemen. Dit jaar moet Aubameyang vooral rekening houden met de Algerijn Riyad Mahrez, die vorig seizoen met Leicester City verrassend de titel pakte in Engeland en nadien door de profvoetballers verkozen werd tot Speler van het Jaar in de Premier League. In de Bundesliga prijkt de titel 'Speler van het Jaar' dan weer achter de naam van Aubameyang.



Met de Ivoriaan Gervinho (ex-Beveren), de Keniaan Victor Wanyama (ex-Beerschot), de Senegalees Kalidou Koulibaly (ex-Genk) en de Tanzaniaan Mbwana Samatta (Genk) staan er vier spelers met een Belgische link in de lijst met genomineerden.



De 30 genomineerden:

Riyad Mahrez (Alg/Leicester/Eng)

El Arabi Hillel Soudani (Alg/Dinamo Zagreb/Kro)

Islam Slimani (Alg/Leicester/Eng)

Samuel Eto'o (Kam/Antalyaspor/Tur)

Benjamin Mounkandjo (Kam/Lorient/Fra)

Serge Aurier (Ivo/PSG)/Fra)

Eric Bailly (Ivo/Manchester United/Eng)

Gervinho (Ivo/Hebei Fortune/Chn)

Mohamed Salah (Egy/AS Roma/Ita)

Mohamed El Neny (Egy/Arsenal/Eng)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Dortmund/Dui)

Andre Ayew (Gha/West Ham/Eng)

Victor Wanyama (Ken/Tottenham/Eng)

William Jebor (Lba/Wydad Athletic Club/Mar)

Mehdi Benatia (Mar/Juventus/Ita)

Hakim Ziyech (Mar/Ajax Amsterdam/Ned)

John Mikel Obi (Nig/Chelsea/Eng)

Kelechi Iheanacho (Nig/Manchester City/Eng)

Ahmed Musa (Nig/Leicester/Eng)

Cedric Bakambu (Con/Villarreal/Spa)

Yannick Bolasie (Con/Everton/Eng)

Sadio Mane (Sen/Liverpool/Eng)

Kalidou Koulibaly (Sen/Napoli/Ita)

Keegan Dolly (ZAf/Mamelodi Sundowns/ZAf)

Itumeleng Khune (ZAf/Kaizer Chiefs/ZAf)

Mbwana Samatta (Tan/Genk/Bel)

Aymen Abdennour (Tun/Valencia/Spa)

Wahbi Khazri (Tun/Sunderland/Eng)

Dennis Onyango (Oeg/Mamelodi Sundowns/ZAf)

Khama Billiat (Zim/Mamelodi Sundowns/ZAf)