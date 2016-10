Pijnlijk voor de andere (ex-)spelers van Real: Cristiano is een klein béétje populairder dan hen

Door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 12u00

© Twitter.

Het populairste elftal van Real Madrid ooit? Als we mogen afgaan op Instagram dan zijn dat onderstaande elf. Vergis u niet, het zijn niet de beste elf die ooit het shirt van 'De Koninklijke' droegen, wel zij die volgens het sociale medium de meeste volgers hebben. En wie spant de kroon? Dat kunt u natuurlijk al raden.

Cristiano Ronaldo uiteraard, wie anders? Net geen 80 miljoen mensen wereldwijd volgen de kiekjes van de Portugese superster op de voet. Zijn ploegmakkers en ex-spelers van de Spaanse topclub komen nog niet tot aan zijn enkels. Als het een massasprint was, stonden ze simpelweg niet op de finishfoto.



David Beckham komt nog het dichtst in de buurt, met een kleine 30 miljoen volgers. Gevolgd door de Colombiaanse spelmaker James Rodriguez met 26,3 miljoen en de Welshe klepper Gareth Bale (23,4 miljoen). Let trouwens ook even op de zeven 'bankzitters' want ook daar zitten mooie namen tussen die nog niet in de buurt komen van absolute vedette CR7.