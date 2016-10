Vadis Odjidja-Ofoe opnieuw onderuit met Legia Warschau

Door: redactie

Legia Warschau heeft op de twaalfde speeldag in de Poolse voetbalcompetitie zijn vijfde nederlaag geleden. De Poolse landskampioen ging, met Vadis Odjidja-Ofoe de hele wedstridj tussen de lijnen, met 3-2 onderuit bij Pogon Szczecin.

De Poolse topclub staat met dertien punten uit twaalf wedstrijden pas op de elfde plaats in het klassement. Het team van voormalig Rode Duivel Odjidja-Ofoe en ex-Beveren-spelers Steeven Langil en Thibault Moulin heeft slechts drie punten meer dan rode lantaarn Wisla Krakow.



De tegenvallende resultaten resulteerden midden september in het ontslag van Besnik Hasi als coach van Legia. De 44-jarige Hasi was nog maar sinds begin juni in de Poolse hoofdstad aan de slag, nadat hij een week eerder afscheid had genomen van RSC Anderlecht.