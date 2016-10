Bate Borisov pakt elfde (!) landstitel op rij in Wit-Rusland

Door: redactie

14/10/16 - 21u27 Bron: Belga

Bate Borisov heeft zich vandaag voor de elfde opeenvolgende keer verzekerd van de landstitel in Wit-Rusland. Bate won op de 25e speeldag in de Wit-Russische Premier League met 1-0 van Granit Mikashevichi, waardoor de puntenkloof op vijf speeldagen van het einde van de competitie niet meer overbrugd kan worden.

De club uit Borisov heeft 18 punten voorsprong op eerste achtervolger Shakhtyor Soligorsk, dat met zes competitiewedstrijden voor de boeg mathematisch dus nog niet helemaal uitgeteld is. Een dertiende landstitel kan door het doelpuntensaldo, de doorslaggevende factor bij een gelijk aantal punten, echter niet meer aan Bate ontsnappen. Bate scoorde 24 goals meer dan Shakhtyor.



Bate Borisov kon zich dit seizoen niet plaatsen voor de Champions League en de Europa League. De Wit-Russische landskampioen werd in de derde voorronde van het kampioenenbal uitgeschakeld door het Ierse Dundalk, in de play-offs van de Europa League werd Bate uitgeschakeld door de Kazachse landskampioen Astana.