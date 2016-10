Karim Benzema komt voor op 16 december, Cissé opnieuw verdacht in afperszingszaak Valbuena

Door: redactie

Valbuena (links) naast de zijde van Benzema © afp.

De Franse spits Karim Benzema weet op 16 december of het onderzoek naar zijn betrokkenheid in een chantageschandaal met een sextape rond Lyon-middenvelder Mathieu Valbuena voortgezet wordt of niet. Vandaag werd de Franse ex-international Djibril Cissé door het parket van Versailles opnieuw in staat van beschuldiging gesteld.

Djibril Cissé © getty.

Het Franse gerecht heeft vijf betrokkenen in het dossier, waaronder Benzema en Cissé, ondervraagd. De spits van Real Madrid is verwikkeld in een afpersingszaak met de Franse middenvelder Mathieu Valbuena. Die laatste moest 150.000 euro aan een vriend van Benzema betalen om te voorkomen dat een seksvideo van hem openbaar zou worden gemaakt. Benzema heeft altijd beweerd dat hij onschuldig is en vroeg aan het gerecht om het onderzoek te annuleren. Midden september oordeelt het gerecht of dat verzoek terecht is of niet.



Djibril Cissé claimt dat hij Valbuena op de hoogte bracht van de roddels over de sekstape. Een jaar geleden werd de voormalige aanvaller van Marseille en Liverpool gehoord en snel weer vrijgelaten. Het parket vroeg afgelopen zomer om Cissé opnieuw in staat van beschuldiging te stellen, maar de Franse rechter weigerde. Het parket ging daarop in beroep, de uitspraak wordt op 16 december verwacht.