Messi weer beschikbaar voor Enrique bij FC Barcelona

14/10/16

Barcelona-coach Luis Enrique kan komend weekend opnieuw beroep doen op zijn sterspeler Lionel Messi. De Argentijn is volledig hersteld van zijn blessure aan de adductoren, die hij op 21 september opliep in de competitiewedstrijd tegen Atlético Madrid. "Messi kan zaterdag spelen tegen La Coruna", vertelde Luis Enrique.

"Leo traint al sinds eergisteren met de groep mee. Hij mist nog wedstrijdritme, maar dat probleem stelt zich nu eenmaal altijd als er een speler terugkomt uit blessure. Ik zal er nog met hem over spreken, maar in principe is hij speelklaar, net zoals Samuel Umtiti", aldus de Spaanse coach. De Franse verdediger was een tijdlang buiten strijd met een knieblessure.