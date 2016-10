Robben opnieuw speelklaar bij Bayern

Door: redactie

14/10/16 - 14u22

Arjen Robben trainde probleemloos mee met Bayern. © reuters.

In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen PSV, komende woensdag in de Champions League, is Bayern-winger Arjen Robben weer helemaal fit. "Hij heeft in de afgelopen week zonder problemen meegetraind. Hij is klaar voor onze uitwedstrijd morgen tegen Eintracht Frankfurt", liet Bayern-trainer Carlo Ancelotti vandaag weten.