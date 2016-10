Thomas Vermaelen hervat looptraining bij AS Roma

Door: redactie

Rode Duivel Thomas Vermaelen heeft vandaag de looptraining hervat bij zijn club AS Roma. "Vermaelen boekt vooruitgang", bevestigde AS Roma-coach Luciano Spalletti.

Vermaelen speelde niet meer sinds de 0-3 zege van de Rode Duivels in Cyprus, begin september op de eerste speeldag in de WK-kwalificatie. De verdediger miste daardoor de kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina en Gibraltar. "Ik werk hard aan mijn herstel en probeer zo snel mogelijk terug te keren", liet Vermaelen eerder al weten.



Ook zijn ploegmaat Radja Nainggolan is aan de beterhand. 'Ninja' moest voor de WK-kwalificatiewedstrijden forfait geven met een dijblessure. "Nainggolan heeft goed getraind. We hebben topspelers zoals hij altijd nodig", aldus Spalletti.



Dit weekend speelt AS Roma in de Serie A de topper tegen het Napoli van Dries Mertens.