QPR blijft ook na onderzoek pal achter coach Hasselbaink staan

Jerrel Hasselbaink hoeft na de corruptie-onthullingen bij The Telegraph niet te vrezen voor zijn baan bij Queens Park Rangers. De club uit het Championship heeft na intern onderzoek besloten dat de Nederlander geen blaam treft.

QPR verspreidde vanmorgen een officiële verklaring naar aanleiding van het interne onderzoek, dat was ingesteld door directeur Lee Hoos en voetbaldirecteur Les Ferdinand. QPR vroeg bij The Telegraph alle opnames op, die over Hasselbaink zijn gemaakt, maar de krant gaf deze niet vrij. Daardoor verkreeg de club geen extra bewijs waaruit zou blijken dat Hasselbaink verkeerd had gehandeld.



The Telegraph meldde in publicaties dat uit opnamen van undercoverjournalisten zou blijken dat Hasselbaink wilde onderhandelen over een bonus van 55.000 pond (64.000 euro) voor bemiddeling bij transfers van spelers naar zijn club. De oud-speler van Chelsea en voormalig international van Oranje, zou zich tevens bereid hebben verklaard naar Singapore te vliegen om met een investeringsmaatschappij in het Verre Oosten te onderhandelen. "Probeer me maar gelukkig te maken, noem een mooi bedrag", zou hij hebben gezegd.



Hasselbaink ontkende eind september meteen dat hij smeergeld wilde aannemen. "Ik kreeg een aanbod om een toespraak te houden in Singapore. Volgens mij is het niet ongewoon om betaald te worden voor een toespraak. Ik heb QPR niet gevraagd om spelers te kopen. Ik zou nooit spelers aanraden om er zelf beter van te worden", zo zei Hasselbaink.



Door de corruptiezaak raakte de Engelse bondscoach Sam Allardyce zijn baan kwijt. Hij was het belangrijkste 'slachtoffer' van de onthullingen.