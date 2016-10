"Sassuolo binnen drie jaar in Champions League met Ronaldo en Messi"

Redactie

14/10/16 - 10u37 Bron: AD.nl

© Pro Shots.

Giorgio Squinzi, de eigenaar van Sassuolo, heeft grootse plannen. Binnen drie jaar moet de Italiaanse club actief zijn in de Champions League, inclusief wat grote namen die het team vertegenwoordigen. Dat zegt de 73-jarige bestuurder in gesprek met Tuttomercatoweb. Dan zal er toch nog heel wat moeten gebeuren, want onlangs klopte Genk de Italianen nog met 3-1 in de Europa League.

Giorgio Squinzi, voorafgaand aan AC Milan - Sassuolo © photo news.

"We gaan het beter doen dan Leicester City. Onder mijn leiding kunnen we uitgroeien naar het niveau van de Champions League. In Italië is namelijk alleen Juventus beter", zegt Squinzi vol bravoure.



Sassuolo, dat nu dertiende staat in de Serie A, speelde elf jaar geleden nog in de Serie C2 en werkte zich via verschillende promoties op naar de hoogste voetbalcompetitie van Italië. Daar is de club sinds het seizoen 2012/2013 actief. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat de club uit de provincie Modena in de Serie A ging voetballen.



Squinzi staat al sinds 2002 aan het roer en barst van nog altijd van ambitie, ondanks de mooie dingen die hij al heeft bereikt met de club. "Het is moeilijk om iets negatiefs te noemen vanaf het moment dat ik begon. Er zijn alleen maar hoogtepunten, zoals de promoties en het feit dat we dit jaar voor het eerst actief zijn in de Europa League."



Toch blijft het volgens de Italiaan niet alleen bij de Europa League. "Nee, mijn doel is de Champions League. Ik denk dat mijn team binnen drie jaar bij de topclubs van Italië hoort. Na de zesde plek van vorig jaar hebben we de plicht om door te groeien."



"Naast het feit dat de Champions League ons doel is, wil ik ook proberen om Cristiano Ronaldo en Messi naar Italië te halen. Het klinkt misschien onwerkelijk, maar in de voetballerij is niemand onhaalbaar", verklaart Squinzi.