Zorgt deze blondine ervoor dat Messi goalgetter van Inter niet in Argentijnse selectie wil?

14/10/16 - 09u21

Zes doelpunten uit zeven competitiewedstrijden in de Serie A: het zijn de lang niet onaardige statistieken van Mauro Icardi, de Argentijnse aanvaller én aanvoerder van Inter Milaan. De 23-jarige spits is momenteel een hot item in zijn vaderlandse pers, maar dat heeft bitter weinig te maken met zijn prestaties in Italië. De man mag immers doen wat hij wil; hij krijgt maar geen uitnodiging in de bus voor de Argentijnse nationale ploeg. En dat zou komen doordat niemand minder dan Lionel Messi zijn veto heeft gesteld tegen de selectie van Icardi...