Neymar na elleboog: "Ik ga mijn spelstijl zeker niet aanpassen"

Door: redactie

13/10/16 - 22u46

Neymar suffers a nasty facial cut from a dirty tackle by a Bolivian player. No foul given. pic.twitter.com/OtijYafEYE

Neymar kreeg afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Bolivië een rake elleboog in het gezicht van Yasman Duk toen hij zijn opponent een 'panna' probeerde te verkopen. De speler van Barcelona moest het veld verlaten, terwijl Duk hem respectloos gedrag verweet. In een interview kwam de Braziliaanse vedette vandaag nog eens terug op die schandalige actie. "Ik ga mijn spelstijl zeker niet aanpassen. Verdedigers weten wat hen te wachten staat als ze tegen mij spelen. Ik heb mijn eigen manier van voetballen: dribbelen, doelpunten maken en mijn ploeggenoten helpen. Ik ben er gelukkig mee om zo te kunnen spelen. Als andere spelers dat niet leuk vinden, kan ik daar niets aan doen. Iedereen kan schoppen of ellebogen uitdelen, maar niet iedereen kan dribbelen. Dat is veel moeilijker."