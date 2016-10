FIFA opent onderzoek naar wansmakelijk gebaar van ploegmaat Meunier

Door: redactie

13/10/16 - 22u24

De bizarre manier waarop Serge Aurier afgelopen zaterdag een doelpunt voor Ivoorkust vierde in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Mali krijgt een staartje. De FIFA is een onderzoek gestart vanwege het 'slachtgebaar' dat de verdediger van Paris Saint-Germain (en concurrent van Thomas Meunier) maakte richting het publiek.

Nadat een verdediger van Mali zijn voorzet in eigen doel had gewerkt, rende Aurier naar de tribune en maakte daarna een snijdend gebaar over zijn keel. Het filmpje (zie hierboven) lokte veel reacties uit, waarna de FIFA vandaag liet weten dat er een 'verkennend onderzoek' wordt gestart.



Opmerkelijk genoeg was de 23-jarige Ivoriaan, die nog geen verklaring heeft gegeven voor zijn opmerkelijke juichgedrag, in een ander opzicht juist de held van de wedstrijd. Toen de Malinees Moussa Doumbia na een stevig duel met Lamine Kone zijn tong dreigde in te slikken, greep Aurier adequaat in. "Hij voorkwam dat Moussa stikte", prees de bondscoach van Mali, Alain Giresse, het optreden van Aurier. "Ik heb hem na afloop bedankt dat hij zijn hoofd zo koel hield en direct reageerde. Het was een geweldig gebaar. Aurier heeft een goed hart", voegde Doumbia daaraan toe.