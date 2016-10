Hull City geeft vertrouwen aan Mike Phelan

Door: redactie

13/10/16 Bron: Belga

Hull City heeft Mike Phelan aangesteld als hoofdcoach, zo raakte bekend. Sinds het vertrek van Steve Bruce afgelopen zomer was hij interim-coach. De Premier League-club blijkt dus overtuigd van het kunnen van de 54-jarige Engelsman.

Afgelopen juli volgde Phelan Bruce tijdelijk op. Onder Bruce, die woensdag werd aangesteld bij Aston Villa, promoveerde Hull City vorig seizoen naar de Premier League.



Na een goede start werd Phelan in augustus uitgeroepen tot Manager van de Maand. Hij begint aan zijn eerste opdracht als hoofdcoach. In februari 2015 trad hij toe tot de staf van de Tigers.



Hull City is na 7 speeldagen met 7 punten 15e in de Premier League. Zaterdag gaat de club op bezoek bij Bournemouth.