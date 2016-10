Real-legende Alfredo Di Stefano krijgt straat in Madrid

Alfredo Di Stefano overleed twee jaar geleden op 88-jarige leeftijd. © reuters.

In Madrid volgt eerlang de feestelijke opening van een straat genoemd naar voetballegende Alfredo Di Stefano. Dat meldt het stadsbestuur van de Spaanse hoofdstad.

Alfredo Di Stefano, tweemaal winnaar van de Gouden Bal en jarenlang boegbeeld van Real Madrid, overleed twee jaar geleden op 88-jarige leeftijd. De 'Calle Di Stefano' komt er in de wijk Hortaleza, uiteraard geen Atletico-buurt, wel vlakbij het oefencentrum van de Galacticos in Valdebebas.



Di Stefano werd in Argentinië geboren maar later tot Spanjaard genaturaliseerd. Met hem in het team won Real tussen 1956 en 1960 vijfmaal de Beker der Landskampioenen, de voorganger van de Champions League. In dat team was Di Stefano niet de enige ster. Zo speelden destijds bij de 'Koninklijke' ook de Hongaar Ferenc Puskas, de Fransman Raymond Kopa en de Spanjaard Paco Gento. In 2000 werd Di Stefano benoemd tot erevoorzitter van Real.