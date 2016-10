Kopenhagen wil samen met Anderlecht en Club Brugge Atlantic League opstarten

Door: redactie

13/10/16 - 09u50

Zeker negen clubs uit Europa, waaronder Ajax, Feyenoord en PSV, voeren gesprekken over een zogenaamde Atlantic League. Dat zegt FC Kopenhagen-directeur Anders Hørsholt vandaag in de Deense krant Berlingske Tidende.

"Als we nu niets doen, worden de grootste clubs van Europa groter en sterker, terwijl het steeds moeilijker wordt voor clubs als FC Kopenhagen om internationaal aan te sluiten'', zegt Hørsholt in BT. "We moeten kijken naar internationale alternatieven. Het is nog te vroeg om te praten over specifieke modellen, maar de discussie over een grensoverschrijdende competitie zijn gaande. Het is in meer landen duidelijk een thema.''



Plannen voor een Atlantic League, Benelux Liga of Euro League zijn niet nieuw. In 1999 liet toenmalig PSV-directeur Frank Arnesen, voormalig Deens international en oud-speler van onder meer Ajax en PSV, al een ballonnetje op bij clubs uit omringende landen. Begin 2000 kwam het daadwerkelijk tot een bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van Anderlecht, Benfica, Ajax, PSV, Feyenoord, Celtic en Glasgow Rangers. De initiatieven bloedden echter dood.



Nu is de tijd er volgens FC Kopenhagen rijp voor. "De nieuwste ontwikkeling bij de UEFA, minder kleine landen in de Champions League, is weer een stap verder van de het idee van de Football Family'', zegt Hørsholt.