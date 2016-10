"Na Kroos wil ook Bale contract bij Real Madrid verlengen"

Door: redactie

13/10/16 - 09u24 Bron: ANP

© getty.

Na Toni Kroos gaat ook Gareth Bale binnen dit en twee weken zijn contract bij Real Madrid tussentijds verlengen tot 2022. Dat melden enkele Spaanse media vandaag. De houder van de Champions League wil daarnaast snel om tafel met Cristiano Ronaldo, Pepe en Luka Modric, om ook die spelers langer aan de club te binden.

De Duitser Kroos was gisteren de eerste die voor langere tijd bijtekende. Hij stond volgens Britse media in de belangstelling van zowel Manchester United als Manchester City. Bale kwam in 2013 voor een recordbedrag van 100 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. De international van Wales scoorde sindsdien 65 keer voor de Madrilenen.



Real Madrid mag voorlopig, net als Atlético Madrid, geen nieuwe spelers halen. De Spaanse topclubs hebben de regels overtreden bij het aantrekken van jonge voetballers.