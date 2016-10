Pogba wil bij United in meer aanvallende rol spelen

Door: redactie

Paul Pogba zou bij Manchester United liever in een meer aanvallende rol willen spelen. "Ik ben een speler die liever naar voren gaat. Maar de coach heeft me instructies gegeven en die volg ik op'', zegt Pogba, die maandag in de Arena Frankrijk langs Oranje schoot (0-1).