Steve Bruce moet Aston Villa uit het slop halen

Steve Bruce is aangesteld als nieuwe manager van Aston Villa. De Engelse tweedeklasser degradeerde vorig seizoen uit de Premier League en staat momenteel slechts op de negentiende plaats in de Championship. Bruce volgt Roberto Di Matteo op. De Italiaan werd vorige week maandag ontslagen.

Bij Aston Villa wacht Bruce de moeilijke taak om de club terug uit het slop te halen. De Engelse traditieclub degradeerde vorig seizoen voor de eerste keer sinds 1987 uit de hoogste afdeling van het Engelse voetbal. Dit seizoen kon Aston Villa nog maar één keer winnen en vertoeft het op de negentiende plaats in de kelder van de Championship.



"Het is een geweldige mogelijkheid. Aston Villa is één van de grootste clubs van het land", reageert Bruce op de clubwebsite. "Ik ga de uitdaging aan om de club proberen terug te brengen naar waar ze hoort. Ik hoop dat ik mijn werk kan doen."



De 55-jarige Bruce, een oud-speler van Manchester United, zat zonder club sinds zijn vertrek bij Hull City op het einde van vorig seizoen. Bruce wist Hull City via de play-offs naar de Premier League te leiden, maar besloot toch te vertrekken door het uitblijven van de gewenste versterkingen. Zijn naam viel ook in de zoektocht naar een nieuwe Engelse bondscoach na het vertrek van Roy Hodgson, na het EK in Frankrijk.



Met Ritchie De Laet zit er een Belg in de selectie van Aston Villa. De 27-jarige verdediger is wel nog maandenlang buiten strijd met een zware knieblessure die hij opliep in september.