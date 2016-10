Barça verwacht recordomzet van 695 miljoen euro

Door: redactie

FC Barcelona rekent voor het fiscale jaar 2016-2017 op een omzet van 695 miljoen euro, een record voor de Catalaanse topclub. Ten opzichte van 2015-2016 is het een stijging van twee procent. Barça, dat 392 miljoen euro aan spelerssalarissen denkt te zullen uitgeven, verwacht een netto winst van 20 miljoen te maken.

De verwachte stijging van de inkomsten wordt verklaard door de toename van inkomsten uit de tv-rechten. Dit seizoen is er in de Primera Division een andere verdeelsleutel en dat betekent meer geld voor Barça. Ook de 'internationalisering en positionering van het merk' is een reden voor de recordomzet. Zo opende Barcelona onlangs kantoren in New York en Hongkong. Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu herhaalde dat het zijn ambitie is om als eerste voetbalclub de 1 miljard euro aan te tikken in 2021.



Aartsrivaal Real Madrid meldde vorige week een omzet van 620 miljoen euro over het fiscale jaar 2015-2016.