Enfant terrible Mutu wordt algemeen directeur Dinamo Boekarest

Adrian Mutu (37) zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Het Roemeense enfant terrible gaat aan de slag als algemeen directeur bij Dinamo Boekarest. Mutu kwam dit seizoen in eigen land nog uit voor Targu Mures, maar is vooral bekend van zijn passages bij een rist topclubs. Zo kwam hij ondermeer uit voor Juventus, Fiorentina en Chelsea. Bij de Engelse topclub kwam hij eind 2004 in opspraak vanwege een cocaïneschandaal, dat hem zeven maanden schorsing kostte.



Het zou niet de laatste uitschuiver zijn voor Mutu. Begin 2010 werd hij voor de tweede keer betrapt op het gebruik van verboden middelen. De Roemeense spelmaker testtte positief op het laxeermiddel sibutramine en kreeg een schorsing van negen maanden opgelegd.