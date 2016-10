AS-Roma coach Spalletti: "Nainggolan is als wijn, hij wordt beter met de jaren"

Door: redactie

Radja Nainggolan kreeg afgelopen weekend nog de wind van voren nadat hij geblesseerd afhaakte voor de Rode Duivels, maar even later wel op het oefenveld stond van AS Roma. Een incident waar niet al te veel aan werd getild en Luciano Spalletti zegt dan ook dat de blessure van 'Il Ninja' zo stilaan weer tot het verleden behoort.