Duitse voetbalbond schorst en beboet gokkende Olic

12/10/16

Voormalig Kroatisch international Ivica Olic is vandaag door de Duitse voetbalbond voor twee wedstrijden geschorst. Hij moet ook een boete van 20.000 euro betalen. De 37-jarige spits van tweedeklasser TSV 1860 München had in augustus en september online gegokt op negen matchen uit de tweede Bundesliga. Er waren geen wedstrijden van zijn eigen ploeg bij, maar toch beging Olic een inbreuk op de regels, zo meldt de DFB.