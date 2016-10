Vernieuwd conctract levert Toni Kroos bij 'Koninklijke' liefst 120 miljoen euro op

Door: redactie

Real Madrid heeft een van de belangrijkere spelers langer aan zich weten te binden. De Spaanse voetbalclub maakte vandaag bekend dat Toni Kroos een nieuw en verbeterd contract tekent. De 26-jarige Duitse middenvelder heeft nu een verbintenis tot medio 2022 met Real. Zijn vorige contract liep tot 2020.

Kroos is bezig aan zijn derde seizoen bij de titelhouder van de Champions League, dat hem na het door Duitsland gewonnen WK in 2014 voor ongeveer 30 miljoen euro van Bayern München overnam. De nieuwe zesjarige deal zou de Duitser zo'n 120 miljoen euro opleveren.



Bij Real speelde Kroos tot dusver 108 officiële wedstrijden. Daarin maakte hij vier doelpunten. Kroos stond volgens meerdere Engelse media in de belangstelling van zowel Manchester United als Manchester City.



De 26-jarige Duitser (74 caps, 12 goals) is een vaste waarde in het elftal van Zinédine Zidane. Hij veroverde vorig seizoen met Real de Champions League na winst in de finale tegen stadsgenoot Atletico.