Ziyech scoort met panenka voor Marokko tegen Canada, ook Carcela treft raak

Thomas Lissens

12/10/16 - 10u25

Ziyech bracht Marokko op 2-0. © kos.

video Marokko heeft Canada weggespeeld in een oefenduel: 4-0. Mehdi Carcela en Hakim Ziyech waren in Marrakech de grote uitblinkers bij de thuisploeg. Carcela zorgde voor de 1-0 en Ziyech maakte er iets voorbij het uur met een panenka 2-0 van. De creatieveling van Ajax zorgde tien minuten voor tijd - alweer vanaf de stip - voor de 3-0 en in minuut 86 legde Alioui de eindstand vast.