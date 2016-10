Real Madrid niet akkoord met EU-sanctie voor illegale overheidssteun

Door: redactie

11/10/16 - 16u00

Florentino Perez. © reuters.

Real Madrid gaat in beroep tegen de sanctie van de Europese Commissie die de Spaanse voetbalclub begin juli opgelegd kreeg voor de illegale overheidssteun waarvan ze in het verleden genoten heeft. "We tekenen beroep aan en ik ben er zeker van dat we zullen winnen", maakte Real-voorzitter Florentino Perez bekend.

Begin vorige zomer oordeelde de Commissie in Brussel dat de 'Koninklijke' 18,4 miljoen euro moet terugstorten. Dat is de overwaarde die de stad Madrid bij een grondtransactie aan de club betaalde. De stad betaalde voor de grond in 2011 een compensatie van 22,7 miljoen euro aan Real. Dat compensatiebedrag was echter ruim overdreven en had niet hoger mogen zijn dan 4,3 miljoen euro. Eerder kondigde de Madrileense burgemeester Manuela Carmena aan dat ze "met alle mogelijke middelen" het geld zou proberen terug te vorderen.



Volgens Real zijn de gronden echter heel wat meer waard en is er dus geen sprake van overwaarde. "Er staat helemaal niets in dat dossier", verzekerde Perez. "De schatting die is uitgevoerd door een klein bedrijf uit Barcelona strookt niet met de werkelijkheid. Wij concentreren ons op de kadastrale waarde."



De Commissie begon in 2013 een onderzoek naar financiële steun bij zeven Spaanse en vijf Nederlandse clubs. Brussel onderzocht of Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao en Osasuna ten onrechte vrijstellingen van sociale lasten en belastingschulden kregen. Daarnaast werden ook de leningen van Valencia aan de gelijknamige voetbalclub, Hercules en Elche bekeken. In Nederland sprong vooral een transactie uit 2011 tussen PSV en de stad Eindhoven in het oog. Zo kocht Eindhoven voor bijna 48,4 miljoen euro de voetbalgronden van de club en gaf deze in erfpacht weer aan PSV. Intussen bevestigde de Commissie reeds dat deze grondtransactie marktconform was.