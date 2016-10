Bayern München lonkt naar NBA-ster Nowitzki

Door: redactie

11/10/16 - 15u38 Bron: ANP

Dirk Nowitzki. © epa.

Als de Duitse basketballer Dirk Nowitzki klaar is in de Noord-Amerikaanse topcompetitie NBA, staat de deur bij Bayern München wagenwijd voor hem open De basketbaltak van de Duitse topclub wil de 38-jarige speler van Dallas Mavericks graag in de armen sluiten.

Uli Hoenoess. © EPA.

"Als Dirk na zijn carrière ergens als adviseur aan de slag wil gaan, is hij bij ons van harte welkom", zei Uli Hoeness dinsdag in Bild. "Als speler is hij, denk ik, een beetje te duur. Zelfs ons hele teambudget van 10 miljoen euro is niet genoeg om hem een jaar te betalen."



De voormalig voorzitter van Bayern München, terug in Beieren na het uitzitten van een gevangenisstraf, heeft grootste plannen met de basketbalploeg. Hij zei eerder al dat Bayern ook in de basketbalcompetitie de nummer één van Duitsland en zelfs van Europa moet worden.



Hoeness hoopt ook dat de ploeg ooit eens een topwedstrijd tegen bijvoorbeeld een NBA-club in de Allianz Arena van de voetballers kan spelen. "Maar daarvoor moeten we nog wel een beetje beter worden", aldus de 64-jarige Duitser.



De adviezen van Nowitzki zouden daarbij goed van pas komen. De 2,13 meter lange basketballer speelt al sinds 1998 in de NBA bij Dallas Mavericks en maakte die club in 2011 kampioen.