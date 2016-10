Maradona hemelt Totti op: "Hij kan nog vijftig jaar mee"

Door: redactie

11/10/16 - 15u32 Bron: ANP

© Francesco Totti. EPA.

Voor Diego Maradona bestaat in de Italiaanse competitie geen betere voetballer dan Francesco Totti. Het clubicoon van AS Roma is weliswaar al veertig jaar en zit in de nadagen van zijn carrière, toch kan Totti nog altijd rekenen op grote bewondering van de Argentijnse superster van weleer.

"Zet veertig spelers van de club uit Italië bij elkaar en ze kunnen niet op tegen één Totti'', beweerde Maradona in Rome, waar hij morgenavond meedoet aan een wedstrijd voor het goede doel. "Totti kan nog vijftig jaar mee.''



Die mooie woorden van 'Pluisje' lijken iets te optimistisch. Totti zit de laatste jaren veelal op de bank bij AS Roma, vaker dan hem zelf lief is. Dit seizoen begon de Romein pas één keer in de basis bij de ploeg van Radja Nainggolan.



AS Roma speelt zaterdag in de Serie A tegen Napoli, de club die Maradona in 1987 en 1990 kampioen maakte. "Het is jammer dat Arek Milik geblesseerd is geraakt, hij was een goede vervanger van Gonzalo Higuaín. Maar dat gebeurt in het voetbal. Of ik hem niet kan vervangen? Misschien twee of drie minuutjes, niet meer. Maar woensdag speel ik negentig minuten mee'', zei de 55-jarige Argentijn. "Ik hoop dat het zaterdag een spectaculaire wedstrijd wordt en dat de beste ploeg wint. Napoli dus!''