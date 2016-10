Real Madrid mag Bernabéu-stadion voor 400 miljoen euro renoveren

Door: redactie

11/10/16

Een impressie van het gerenoveerde stadion.

De gemeente van Madrid heeft de renovatieplannen van Real Madrid voor het Santiago Bernabéustadion gedeeltelijk goedgekeurd. Volgens het radiostation Cadena SER moet de renovatie meer dan 400 miljoen euro kosten.

Real Madrid wilde bij het stadion ook een hotel en winkelcentrum integreren, maar dat deel van het plan is afgewezen. Wel is er toestemming verleend voor verschuifbaar dak op het iconische stadion.



Volgens Cadena SER zouden ook de vier ronde torens in de hoeken van het stadion gesloopt worden.