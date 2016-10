Manchester City drie weken zonder Bacary Sagna

Door: redactie

Manchester City kan een tijdlang geen beroep doen op rechtsachter Bacary Sagna. Onderzoek wees uit dat de Franse rechtsachter een hamstringblessure heeft opgelopen en drie weken buiten strijd is. Dat bevestigt de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, ook allebei revaliderend, op zijn website.

De 33-jarige Sagna blesseerde zich afgelopen vrijdag in het WK-voorrondeduel in het Stade de France tegen Bulgarije (4-1). Hij moest zich toen in de 27ste minuut laten vervangen.



City-coach Pep Guardiola mist zijn verdediger in de competitiewedstrijden tegen Everton (15/10), Southampton (23/10) en West Bromwich Albion (29/10), het Champions League-duel op het veld van Barcelona (19/10) en in de League Cup tegen stadsgenoot Manchester United (26/10). Of hij de return tegen Barça haalt, op 1 november, is afwachten.