Denayer twee tot vier weken aan de kant

Mathieu Goedefroy

11/10/16 - 10u24

© photo news.

Voor Jason Denayer was gisteren een dag om snel te vergeten. De verdediger - die zondag geblesseerd uitviel bij de beloften en dus niet in de kern zit voor de partij tegen Letland - ging in Antwerpen onder de scanner. Denayer blijkt met een scheur in de adductoren te sukkelen en staat voor een revalidatieperiode van twee tot vier weken.