Pogba zet Nederland opzij, Portugal vreet Faeröer Eilanden op

Door: Maarten Vanbergen

10/10/16 - 22u38

© photo news.

Nederland heeft niet kunnen bevestigen na de makkelijke overwinning van vorig weekend. Het ging 0-1 ten onder tegen Frankrijk dankzij een doelpunt van Paul Pogba. Portugal zette de Faeröer Eilanden makkelijk opzij.

Nederland wachtte een zware avond voetbal. Het kreeg de sterren van Frankrijk over de vloer. Na een half uur spelen verkeer Stekelenburg zich op een harde knal van Paul Pogba vanop zo'n dertig meter. Een fout van de ervaren arbiter Damir Skomina stond even voor rust een mogelijke gelijkmaker van Oranje in de weg. De Sloveen zag niet dat Laurent Koscielny de bal in zijn eigen strafschopgebied met een arm beroerde na een schot van Vincent Janssen.



Nederland heeft door de nederlaag een achterstand van drie punten op Frankrijk en Zweden, dat met 3-0 won van Bulgarije. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. De acht beste nummers twee van negen poules krijgen een herkansing in de play-offs.