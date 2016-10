Messi wil zaterdag tegen Deportivo zijn comeback maken

Door: redactie

10/10/16 - 17u14

Lionel Messi wil zaterdag in de Spaanse competitiewedstrijd tegen Deportivo la Coruna zijn comeback maken bij FC Barcelona. De Argentijnse sterspeler wil zich testen voor het belangrijke duel met Manchester City in de Champions League.

De vijfvoudige wereldvoetballer van het jaar staat langs de kant sinds hij in de wedstrijd tegen Atlético Madrid op 21 september een liesblessure opliep.



Barcelona versloeg zonder Messi Sporting Gijon en Borussia Mönchengladbach, maar ging onderuit bij Celta de Vigo. Messi miste ook de WK-kwalificatiewedstrijden van Argentinië tegen Peru en Paraguay.



Drie weken kon Messi niet met zijn ploegmaats meetrainen, maar het is de bedoeling dat hij morgen opnieuw met de bal traint en donderdag aansluit bij de ploeg. De Catalanen ontvangen op 19 oktober in Nou Camp Manchester City, dat wordt geleid door voormalig Barça-coach Pep Guardiola.