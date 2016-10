Javier Clemente moet opstappen als bondscoach van Libië

Door: redactie

De Spanjaard Javier Clemente is ontslagen als bondscoach van Libië. De 4-0 nederlaag van zaterdag tegen de Democratische Republiek Congo (met twee goals van Mbokani) in de WK-voorronde doet hem de das om.

De 66-jarige Clemente leidde de nationale ploeg van Libië sinds september 2013. Eerder was hij bondscoach van Spanje, Servië en Kameroen. In clubverband trainde hij onder meer Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Sporting Gijon en Marseille.



Op 11 november speelt Libië zijn tweede wedstrijd in groep A in de derde voorronde van de Afrikaanse kwalificatiezone. In het Egyptische Caïro speelt Libië dan tegen Tunesië. Door de burgeroorlog in het land speelt Libië geen wedstrijden voor eigen volk. Ook Guinee is een tegenstander in de poule.



De groepswinnaar mag naar het WK van 2018 in Rusland.