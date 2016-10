Frankrijk pikt talent Laporte voor neus Spanje weg

Mikos Gouka

9/10/16 - 22u59

© photo news.

Didier Deschamps zal morgenavond in de Arena hoogstwaarschijnlijk het centrale verdedigingsduo Laurent Koscielny (31, Arsenal) en Raphaël Varane (23, Real Madrid) opstellen. Dat was zijn gedroomde duo voor het EK in Frankrijk. Maar Varane haakte geblesseerd af.

© epa.

Eerst was Adil Rami (30, Sevilla) zijn vervanger, tijdens het EK werd dat Samuel Umtiti (22, Barcelona). De geblesseerde Umtiti is er niet bij in Amsterdam. Deschamps heeft Aymeric Laporte achter de hand. De 22-jarige verdediger van Athletic de Bilbao heeft Baskische voorouders en zou ook voor Spanje kunnen uitkomen. Spanje heeft daar wel oren naar.



Als Deschamps hem speeltijd geeft, is die optie voorbij. Zoals Oranje niet meer hoeft aan te kloppen bij Marco Asensio, zoon van een inmiddels overleden Nederlandse moeder, hoeft aan te kloppen.



Volgens Deschamps is het grote talent Laporte niet opgeroepen om eventuele Spaanse interesse de pas af te snijden. "Ik roep Laporte op omdat ik hem kan gebruiken, niet om een streep te zetten door zijn inzetbaarheid van eventuele andere nationale elftallen.''



Laporte, geboren in Frankrijk, is een eigenzinnige centrale verdediger. Pep Guardiola stalkte hem afgelopen zomer om Athletic de Bilbao te verruilen voor Manchester City. Laporte zei nee en tekende bij in Spaanse Baskenland, waar hij al sinds zijn 16de jaar speelt. "Ik vond dat ik beter in Bilbao kon blijven,'' zegt Laporte. "Daar krijg ik altijd speeltijd. Waarschijnlijk meer dan in Engeland.''