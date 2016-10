"Milik scheurt kruisband af en is maanden buiten strijd"

Door: redactie

9/10/16 - 10u37

Milik scoorde al vier keer in de competitie bij Napoli. © photo news.

Arek Milik heeft gisteren een zware knieblessure opgelopen in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Polen en Denemarken (3-2) in Warschau. Volgens Jakub Kwiatkowski, de perschef van de Poolse nationale ploeg, heeft de spits van Napoli zijn voorste kruisband afgescheurd. Dat is vandaag uit eerste onderzoeken gebleken, twittert hij.