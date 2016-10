"Messi wil speciale vertrekclausule in nieuw contract"

© epa.

De Spaanse voetbalgrootmacht Barcelona wil graag het contract van sterspeler Lionel Messi openbreken. Messi, die nog een verbintenis heeft tot de zomer van 2018, heeft dezelfde intentie als zijn club, maar volgens Diariogol zou de Argentijn een speciale clausule willen laten opnemen in zijn nieuwe overeenkomst. Die clausule zou Messi moeten toelaten om, wanneer hij dat zelf wil, te verkassen naar zijn jeugdclub Newell's Old Boys, waar Barcelona hem in 2000 wegplukte. Het is een publiek geheim dat Messi zijn carrière wil beëindigen bij de ploeg waar het voor hem allemaal begon.