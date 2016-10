17-jarige amateurvoetballer mag na tip van opa op stage bij FC Porto

Door: redactie

8/10/16

Het zal je maar overkomen. Door een tip van je opa mag je plots een oefenstage afwerken bij topclub FC Porto. Voor de 17-jarige Nederlander Massimo Fonseca Hoogerwerf van Arnhemse Boys (4e klasse zondag) werd die droom werkelijkheid. Hij keerde onlangs met een goed gevoel terug van de proef. Nu wacht hij op een definitief besluit vanuit Portugal.

Massimo Fonseca Hoogerwerf heeft naar eigen zeggen een prachtweek achter de rug in Porto, waar hij van zondag tot donderdag de unieke kans kreeg zich in de kijker te spelen bij de plaatselijke grootmacht.



"Een onvergetelijke belevenis'', zegt Hoogerwerf, koud terug van zijn trip naar Portugal tegen De Gelderlander. Of de stage een vervolg krijgt, dat weet de middenvelder van Arnhemse Boys niet. "Dat gaan de trainers daar nog afstemmen.''



Hoogerwerf had zijn oefenstage te danken aan een bevriende journalist van zijn opa. Die zag hem op vakantie voetballen en tipte FC Porto. Filmpjes op Youtube deden daarna de rest.