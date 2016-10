Promes zet Oranje met 'driedubbele panna' op weg naar deugddoende zege tegen Wit-Rusland

Thomas Lissens

7/10/16 - 22u33

video Nederland haalt opgelucht adem. Oranje was vanavond gebrand op een overwinning in de WK-kwalificatiematch tegen Wit-Rusland en die kwam er ook. Flankaanvaller Quincy Promes - op de loonlijst van het Russische Spartak Moskou - zette onze noorderburen in De Kuip met twee goals op weg naar een verdiende 4-1-zege.