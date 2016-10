AC Milan-aanvoerder Montolivo loopt zware knieblessure op

Door: redactie

7/10/16 - 18u00 Bron: ANP

© epa.

Het Italiaanse elftal en AC Milan zijn Riccardo Montolivo opnieuw voor een tijdje kwijt. De middenvelder heeft immers een zware knieblessure opgelopen en ondergaat zo snel mogelijk een operatie aan zijn kruisband.

De international raakte gisteravond geblesseerd tijdens de WK-kwalificatiematch tegen Spanje (1-1). Hij mist sowieso de eerstkomende interland tegen Macedonië op 9 oktober.



Montolivo zag eerder ook al het EK 2016 in Frankrijk aan zijn neus voorbij gaan door een spierblessure. Ook voor het WK 2014 in Brazilië moest de Italiaan forfait geven door een breuk in zijn linkerkuitbeen, die hij opliep in een vriendschappelijke interland tegen Ierland, slechts enkele weken voor de start van het toernooi.