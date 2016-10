UEFA schorst Fins international Eremenko dertig dagen

Door: redactie

7/10/16 - 16u15

Eremenko in actie tegen Bayer Leverküsen. © ap.

De UEFA heeft de Finse international Roman Eremenko voorlopig voor dertig dagen geschorst. Een reden voor de straf voor de middenvelder van CSKA Moskou werd niet gegeven, volgens een mededeling van de Finse voetbalbond.

Volgens de Russische media is Eremenko betrapt op 'snus', een soort tabak in poedervorm. Mogelijk zit daar een stof in die is verboden.



Eremenko (29) speelde gisteren niet mee met Finland in de met 3-2 verloren kwalificatiematch tegen IJsland en heeft inmiddels het trainingskamp van de selectie verlaten. De UEFA heeft aangekondigd de zaak binnen een maand nader te bespreken.



Door de schorsing mist Eremenko de kwalificatiematch van zondag tegen Kroatië in Tampere, en ook onder meer de Champions Leaguewedstrijden van CSKA tegen Monaco, op 18 oktober thuis en op 2 november in Monaco.